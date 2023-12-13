Haberler Süper Lig Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı!

Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 18:44 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 18:45
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Sivasspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışması ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar 14 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan antrenman sonrası sporcu Achilleas Poungouras'ın doğum günü kutlandı.

Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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