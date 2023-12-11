Silindir Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Mondihome Kayserispor evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0 kazanırken goller 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1'de Stephane Bahoken'den geldi. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 29'a yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.

SÜPER SERİ DEVAM EDİYOR

Üst üste elde ettiği galibiyetler ile 3. sıraya kadar yükselen Kayserispor, ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu sonucun ardından sarıkırmızılı ekip Süper Lig'de yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken, puanını da 29'a yükseltti. Kayserispor kendi sahasında namağlup serisini de sürdürdü. Pendikspor, ligde üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Teknik direktör Recep Uçar ile müthiş bir hava yakalayan Kayserispor, önüne geleni yenerek zirveye doğru yürüyor.