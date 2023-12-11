Haberler Süper Lig Silindir Kayseri

Silindir Kayseri

Üst üste elde ettiği galibiyetler ile 3. sıraya kadar yükselen sarı-kırmızılılar, Mame Thiam ve Stephane Bahoken ile kazanarak büyük bir çıkışa imza attı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Silindir Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Mondihome Kayserispor evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0 kazanırken goller 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1'de Stephane Bahoken'den geldi. Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 29'a yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.

SÜPER SERİ DEVAM EDİYOR

Üst üste elde ettiği galibiyetler ile 3. sıraya kadar yükselen Kayserispor, ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu sonucun ardından sarıkırmızılı ekip Süper Lig'de yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken, puanını da 29'a yükseltti. Kayserispor kendi sahasında namağlup serisini de sürdürdü. Pendikspor, ligde üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Teknik direktör Recep Uçar ile müthiş bir hava yakalayan Kayserispor, önüne geleni yenerek zirveye doğru yürüyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Kartal muradına eriyor! O yıldız F.Bahçe'ye çok yakın
G.Saray'dan fırsat transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan o isme övgü!
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır!
İstanbul barajlarda son durum 11 Aralık 2023
ATV CANLI YAYIN İZLE | atv CANLI (HD) kesintisiz İZLEME LİNKİ
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 01:00
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Daha Eski
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 23:49
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 23:49
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 23:49
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 23:49
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:49
Kayserispor doludizgin! Kayserispor doludizgin! 23:49