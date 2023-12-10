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Yenilmezler

Akrepler, ilk 13 dakikada Veysel ve Buksa’yla 2-0’ı buldu. 42’de Güven jeneriklik bir röveşatayla farkı bire indirdi. 45+3’te Erdal kırmızı gördü. Skoru koruyan Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini 6’ya taşıdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Yenilmezler

Süper Lig'de Antalyaspor kasırgası dinmiyor. Ligin formda ekiplerinden Karagümrük'ü konuk eden kırmızı-beyazlılar, 45 dakika oynadığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maça hızlı başlayan Akrepler, 7'de Veysel'in golüyle öne geçti. 13'te Buksa farkı ikiye çıkardı. 42'de Güven Yalçın, havalandırdığı topu şık bir röveşatayla ağlara gönderip skoru 2-1 yaptı. 45+3'te Erdal'ın Shukurov'a yaptığı faule hakem Çağdaş Altay, önce sarı kart gösterdi. VAR uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Altay, Erdal'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GÜMRÜK 2 KEZ OFSAYTA TAKILDI

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında gol arayan Karagümrük, iki kez fileleri havalandırmasına rağmen ofsayta takıldı. 55'te Güven'in, 62'de Eysseric'in attığı goller ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kalan sürede skoru koruyan Antalya ekibi, yenilmezlik serisini 6 maça taşırken, üst üste 2 beraberliğin ardından 3 puanla tanıştı. Nuri Şahin'in öğrencileri, son 6 maçta 4 galibiyet aldı. Gümrük'ün ise deplasmanda galibiyet hasreti 6'ya çıktı ve dış sahada üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

ORTAYA KARAKTER KOYDUK

Antalyaspor teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Karagümrük karşısında takımın ortaya koyduğu karakterle kazandıklarını söyledi. Tralhao, "45 dakikadan fazla eksik oynadık. Karagümrük gibi iyi bir takıma karşı bunu yapmak kolay değildi. Ortaya bir karakter ortaya koyduk" dedi.

GOLÜMÜZ NİZAMİYDİ

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, hakemlere tepki gösterdi. Canel, "Attığımız gol ofsayttan sayılmadı, bana göre kesin goldü. Yorumcular değerlendirir. Neticede acemice mağlup olduk" diye konuştu.

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