Yılport Samsunspor - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Süper Lig maçı

Yılport Samsunspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.
YILPORT SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Tirpan, Alim, Satka, Soner, Taylan, Tait, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Gökhan, Yasin, Duhan, Saddiki, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Ben Ouanes, Ngoy.
YILPORT SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yılport Samsunspor - Kasımpaşa maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.