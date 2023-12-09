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Karagümrük’te keyifler yerinde
Karagümrük, Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 11. sırada girdi. Son olarak sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Gümrük, Antalya deplasmanından da bu serisini sürdürmek amacında. İstanbul ekibinde sarı kart cezalısı Dresevic oynayamayacak.
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