Haberler Süper Lig Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu: Beni hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu: Beni hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Beni hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 21:31 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 21:33
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Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu: Beni hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında alınan 1 puanı değerlendirdi.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"Gücümüze oranla çok önemli bir maç oynadık. Kazanabileceğimiz fırsatlar da geldi. 1-0 öndeyken daha özgüvenli kararlar alsaydık farklı olabilirdi. Kim ne derse desin, Beşiktaş'ın çok güçlü bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Beni hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez. Kazanan-kaybetmeyen kimliğine ulaşmak için değerli bir sonuç olarak değerlendiriyorum."

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