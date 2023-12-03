Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu: Beni hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında alınan 1 puanı değerlendirdi.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"Gücümüze oranla çok önemli bir maç oynadık. Kazanabileceğimiz fırsatlar da geldi. 1-0 öndeyken daha özgüvenli kararlar alsaydık farklı olabilirdi. Kim ne derse desin, Beşiktaş'ın çok güçlü bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Beni hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez. Kazanan-kaybetmeyen kimliğine ulaşmak için değerli bir sonuç olarak değerlendiriyorum."