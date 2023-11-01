Haberler Süper Lig Namağlup yarış

Namağlup yarış

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğa baş koyan Fenerbahçe, ligin yenisi Pendik'i de 5 golle devirip liderlik koltuğunu bırakmadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Namağlup yarış

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğa baş koyan Fenerbahçe, ligin yenisi Pendik'i de 5 golle devirip liderlik koltuğunu bırakmadı. Toplamda 19'da 19'la müthiş bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlirde süper star Dzeko, hat-trick'le zafere damga vurdu. Galatasaray, Karadeniz'de istediğini uzun süredir yedek kulübesinde kalan Oliveira'yla aldı. Aslan, zor anlar yaşadığı maçta Portekizli yıldızıyla 3 puanı söküp aldı ve ezeli rakibi Fenerbahçe gibi 9'da 9'la zafer serisini sürdürdü. Avrupa'da Bodo kabusunu yaşayan Beşiktaş, G.Antep'i 2 golle geçerek moral buldu. Dış sahada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, K.Gümrük deplasmanında da gülemedi. Deplasmanda galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Adana Demir, Konya'yı 3'leyip evinde 6'da 6 yaptı. Kayseri, K.Paşa, Sivas, Antalya ve A.Gücü, haftanın karlı takımları oldu. Ligde galibiyeti olmayan tek takım olan Yılport Samsunspor ise kötü gidişata yine 'dur' diyemedi.

DİĞER
Yeşilçam'ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış!
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail'e Kassam darbesi: Kara saldırısına başlayan katliam ordusu geri püskürtülüyor! İletişim ve internet tamamen kesildi
F.Bahçe'de Becao depremi!
Kartal ve Kocadağ PFDK'ya sevkedildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin Icardi'ye önerdiği o rakam!
Kuntz Süper Lig'e geliyor!
Ekim enflasyon ne zaman açıklanacak 2023?
Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor?
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan açıklama! 2034 Dünya Kupası... FIFA'dan açıklama! 2034 Dünya Kupası... 01:24
Ronaldo'dan taraftarlara Messi tepkisi! Ronaldo'dan taraftarlara Messi tepkisi! 01:24
Kartal ve Kocadağ PFDK'ya sevkedildi Kartal ve Kocadağ PFDK'ya sevkedildi 01:24
Alanya rahat turladı! Alanya rahat turladı! 01:24
Ronaldo'dan Ballon d'Or sonrası olay hareket Messi... Ronaldo'dan Ballon d'Or sonrası olay hareket Messi... 01:24
Kuntz Süper Lig'e geliyor! Kuntz Süper Lig'e geliyor! 01:24
Daha Eski
İtalya basını Dzeko'ya methiyeler düzdü! İtalya basını Dzeko'ya methiyeler düzdü! 01:24
Hatayspor kupada tur atladı! Hatayspor kupada tur atladı! 01:24
Muşspor deplasmanda turladı! Muşspor deplasmanda turladı! 01:24
Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde... Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde... 01:24
Kasımpaşa rahat turladı! İşte maçın golleri Kasımpaşa rahat turladı! İşte maçın golleri 01:24
Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması! Son durumu... Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması! Son durumu... 01:24