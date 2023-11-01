Namağlup yarış

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğa baş koyan Fenerbahçe, ligin yenisi Pendik'i de 5 golle devirip liderlik koltuğunu bırakmadı. Toplamda 19'da 19'la müthiş bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlirde süper star Dzeko, hat-trick'le zafere damga vurdu. Galatasaray, Karadeniz'de istediğini uzun süredir yedek kulübesinde kalan Oliveira'yla aldı. Aslan, zor anlar yaşadığı maçta Portekizli yıldızıyla 3 puanı söküp aldı ve ezeli rakibi Fenerbahçe gibi 9'da 9'la zafer serisini sürdürdü. Avrupa'da Bodo kabusunu yaşayan Beşiktaş, G.Antep'i 2 golle geçerek moral buldu. Dış sahada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, K.Gümrük deplasmanında da gülemedi. Deplasmanda galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Adana Demir, Konya'yı 3'leyip evinde 6'da 6 yaptı. Kayseri, K.Paşa, Sivas, Antalya ve A.Gücü, haftanın karlı takımları oldu. Ligde galibiyeti olmayan tek takım olan Yılport Samsunspor ise kötü gidişata yine 'dur' diyemedi.