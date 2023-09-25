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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın erteleme maçlarının hakemleri belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 16:44 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 17:07
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın erteleme maçlarının hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Avrupa kupaları maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar yarın, 27 Eylül Çarşamba ve 28 Eylül Perşembe günü oynanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig 3. hafta erteleme maçları ve hakemler şöyle:

26 Eylül Salı

20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Abdülkadir Bitigen

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

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