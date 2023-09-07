Adana Demirspor'a Azeri kaleci

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, Azerbaycan'da Karabağ'dan 29 yaşındaki kaleci

'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Mavi-şimşekler, tecrübeli file bekçisi Şahruddin Mahammadaliyev ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Adana ekibinin, Mahammadaliyev için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Azerbaycanlı kaleci, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde forma giyecek. 1.85 boyundaki Azeri eldivenin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Bu sezon 7 maçta oynarken, 9 gol yedi ve 1 maçta kalesini gole kapattı. Mahammadaliyev, 20 kez de Azerbaycan Milli Takımı'nda boy gösterdi.