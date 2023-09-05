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Samsun’a Fransız orta saha Tait

Yılport Samsunspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Rennes forması giyen Fransız orta saha Flavien Tait’i transfer etti. L’Equipe’e göre, Samsunspor bu transfer için bir bedel ödemeyecek. Tait geçtiğimiz yıl 38 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 2 asist kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Samsun’a Fransız orta saha Tait
Yılport Samsunspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Rennes forması giyen Fransız orta saha Flavien Tait'i transfer etti. L'Equipe'e göre, Samsunspor bu transfer için bir bedel ödemeyecek. Tait geçtiğimiz yıl 38 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 2 asist kaydetti.
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