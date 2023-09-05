Samsun’a Fransız orta saha Tait

Yılport Samsunspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Rennes forması giyen Fransız orta saha Flavien Tait’i transfer etti. L’Equipe’e göre, Samsunspor bu transfer için bir bedel ödemeyecek. Tait geçtiğimiz yıl 38 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 2 asist kaydetti.
Yılport Samsunspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Rennes forması giyen Fransız orta saha Flavien Tait'i transfer etti. L'Equipe'e göre, Samsunspor bu transfer için bir bedel ödemeyecek. Tait geçtiğimiz yıl 38 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol, 2 asist kaydetti.