Rizespor şov

Trendyol Süper Lig'de transferin suskun takımlarından Çaykur Rizespor, bombaları art arda patlattı. Atmacalar, 3 transferi birden açıkladı. Karadeniz ekibi, La Liga ekibi Las Palmas'tan 27 yaşındaki İspanyol sağ açık Pinchi'yle 2 yıllık imza attı. İlk kez ülkesi dışında top koşturacak tecrübeli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği La Liga 2 takımı Mirandes'te oynadığı 39 karşılaşmada 6 gol, 3 asist katkısı sağladı. Sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

HÜCUMA GENÇ KUVVET

Sarajevo'dan gelen 22 yaşındaki 10 numara Varesanovic'le, 3+1 yıllık imza atıldı. Boşnak maestro, geçen sezon 31 maçta 8 gol, 4 asist yaptı. 1 kez de milli takımda boy gösterdi. İngiliz devi Liverpool'un alt yapısında da oynayan Varesanovic, 2020'de Sarajevo'ya geri döndü. Finlandiya ekibi Lahti'nin 23 yaşındaki Kosovalı sol açığı Zeqiri de 3+1 yıllık imzayı attı. Genç hücumcu, geçen sezon oynadığı 23 maçta 8 gol, 6 asist üretti.