Poungouras Sivasspor’da

Samsunspor'u ağırlayacak Sivasspor, bir yandan da kadrosuna takviye yapıyor. Yiğido, Panathinaikos'tan ayrılan 27 yaşındaki Yunan stoper Achilleas Poungouras ile anlaştı. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon 11 maçta oynadı. Öte yandan kontratı biten 31 yaşındaki Gabonlu stoper Apindangoye ile de sözleşme yenilenecek.
Samsunspor'u ağırlayacak Sivasspor, bir yandan da kadrosuna takviye yapıyor. Yiğido, Panathinaikos'tan ayrılan 27 yaşındaki Yunan stoper Achilleas Poungouras ile anlaştı. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon 11 maçta oynadı. Öte yandan kontratı biten 31 yaşındaki Gabonlu stoper Apindangoye ile de sözleşme yenilenecek.