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Adana Demirspor Cluj karşısında! Mavi Şimşekler tur peşinde

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Konferans Ligi'nde 1-1’in rövanşında saat 21.00’de CFR Cluj’u ağırlayacak. Mavi Şimşekler'in tek hedefi Rumenleri yenip tarih yazmak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Adana Demirspor Cluj karşısında! Mavi Şimşekler tur peşinde

Temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde tarihi bir rövanşa çıkıyor. Mavi-şimşekler, ikinci ön eleme turu rövanş maçında Romanya ekibi CFR Cluj'u bugün saat 21.00'de ağırlayacak. Romanya'daki ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan şimşekler, bu yıl tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında ülkemizi temsil ediyor. Yeni Adana Stadı'nda Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in yöneteceği tarihi karşılaşma, TV 8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Temsilcimiz her türlü galibiyet halinde 3. ön eleme turuna adını yazdıracak. Her türlü beraberlikte ise tarihi karşılaşma uzatmalara gidecek. Adana Demirspor, rakibini elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek (Hırvatistan)- Zalaegerszegi TE (Macaristan) (0-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Emre, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye.

CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor.

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