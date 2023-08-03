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Niang imzaya

Mavi-Şimşekler, Auxerre’den ayrılan 29 yaşındaki santrforla anlaştı. Fransız L’Equipe, transferin imzaya kaldığını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Niang imzaya

Santrafor arayışlarını sürdüren Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız bir golcüyle kadrosunu takviye etmeye hazırlanıyor. Mavi-şimşekler, 2. Lig'e düşen Auxerre'den ayrılan M'Baye Niang'la anlaştı. Fransız L'Equipe'in haberine göre Adana ekibi, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Senegalli golcüyle her konuda anlaşmaya vardı. Tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda uzlaştığı belirtilirken, transferin sadece imzaya kaldığı vurgulandı. M'Baye Niang'ın ismi bir çok kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile sıkça anılmıştı. Demirspor, sürpriz bir hamleyle tüm şartlarını zorlayarak Senegalli yıldızla anlaşmaya vararak flaş transferlerden birine imza atmaya çok yaklaştı.

İTALYAN DEVİ MILAN'DA OYNADI

Futbol kariyeri boyunca birçok takımın formasını giyen M'Baye Niang, adını İtalyan devi Milan'da duyurdu. Ancak İtalya'da istikrar sağlayamayan tecrübeli forvet, ardından kiralık olarak başka takımlarda boy gösterdi. İtalya'da Torino ve Fransa'da Rennes gibi takımlarda da forma giyen başarılı santrfor, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Auxerre'le çıktığı 30 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırmasına rağmen takımının düşmesine engel olamadı. Niang, 15 kez de Senegal'de ter dökerken, 6 gol kaydetti.

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