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Ömer Faruk Hatay'da

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Almanya 2. Lig temsilcilerinden Magdeburg'da kiralık oynayan genç 10 numara, 4 resmi karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Ömer Faruk Hatay'da
Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Almanya 2. Lig temsilcilerinden Magdeburg'da kiralık oynayan genç 10 numara, 4 resmi karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi.
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