Ömer Faruk Hatay'da

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Almanya 2. Lig temsilcilerinden Magdeburg'da kiralık oynayan genç 10 numara, 4 resmi karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi.
Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 19 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Almanya 2. Lig temsilcilerinden Magdeburg'da kiralık oynayan genç 10 numara, 4 resmi karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi.