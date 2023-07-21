Haberler Süper Lig Koç: 9+2 nasıl gündeme geldi?

Koç: 9+2 nasıl gündeme geldi?

Kulüpler Birliği toplantısı dün yapıldı. Ali Koç, birliğin kararıyla 1 yıl daha Kulüpler Birliği başkanlığına devam edeceğini söylerken, yabancıyla ilgili, "9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Şimdi hedefimiz aralık ayına kadar karar verilip tartışmaların 5 yıllığına rafa kalkması" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Koç: 9+2 nasıl gündeme geldi?
Kulüpler Birliği toplantısı dün yapıldı. Ali Koç, birliğin kararıyla 1 yıl daha Kulüpler Birliği başkanlığına devam edeceğini söylerken, yabancıyla ilgili, "9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Şimdi hedefimiz aralık ayına kadar karar verilip tartışmaların 5 yıllığına rafa kalkması" dedi.
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