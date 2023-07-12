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Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:55
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından sınırlı alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra taktik maç yapıp, duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, yarın Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde saat 16.00'da İstanbulspor'la hazırlık maçı yapacak.

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