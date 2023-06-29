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İki kiralık beğenildi

Adana Demirspor'dan sezon öncesi kiralık olarak Kocaelispor'a giden ve şampiyonluk yaşayan Tayfun Aydoğan ve Şanlıurfa'da üst lige yükselme sevinci yaşayan Bünyamin Balat, kamp kadrosunda yer aldı. 27 yaşındaki orta saha Aydoğan, 34 maçta; 11 gol, 6 asist, 26 yaşındaki 10 numara Balat ise 34 maçta 10 gol, 4 asist katkısı sağladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
İki kiralık beğenildi
Adana Demirspor'dan sezon öncesi kiralık olarak Kocaelispor'a giden ve şampiyonluk yaşayan Tayfun Aydoğan ve Şanlıurfa'da üst lige yükselme sevinci yaşayan Bünyamin Balat, kamp kadrosunda yer aldı. 27 yaşındaki orta saha Aydoğan, 34 maçta; 11 gol, 6 asist, 26 yaşındaki 10 numara Balat ise 34 maçta 10 gol, 4 asist katkısı sağladı.
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