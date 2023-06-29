Emrah kapışması

Kayserispor'la kontratı sona eren Emrah Başsan, takımdan ayrıldığını duyurdu. Başsan, "Kayserispor'la profesyonel sözleşmem sona erdi. Zamanı geldiğinde yaşanan süreçlere yönelik tabii ki açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için ligin yeni takımı Yılport Samsunspor ile Konyaspor'un ilgisi olduğu öğrenildi. Tecrübeli sağ açık, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 31 karşılaşmada 3 gol, 5 asist katkısı sağladı.
Kayserispor'la kontratı sona eren Emrah Başsan, takımdan ayrıldığını duyurdu. Başsan, "Kayserispor'la profesyonel sözleşmem sona erdi. Zamanı geldiğinde yaşanan süreçlere yönelik tabii ki açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için ligin yeni takımı Yılport Samsunspor ile Konyaspor'un ilgisi olduğu öğrenildi. Tecrübeli sağ açık, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 31 karşılaşmada 3 gol, 5 asist katkısı sağladı.