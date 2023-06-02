Haberler Süper Lig TFF Kayserispor’un 3 puan silme cezasına itirazı reddetti!

TFF Kayserispor’un 3 puan silme cezasına itirazı reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu kararın ardından Kayserispor’un 3 puanı silindi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 18:13
TFF Kayserispor’un 3 puan silme cezasına itirazı reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu kararın ardından Kayserispor'un 3 puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelemişti. İncelemeler neticesinde Süper Lig'den Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi. Sarı Kırmızılıların Tahkim Kurulu'na itirazı reddedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:
"Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;
- Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına ,
- Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,
karar verilmiştir."

Bu durumda Kayserispor Süper Lig'de 46 puanla 9'uncu sırada yer aldı.



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