Mersin'de omuz omuza

Deprem felaketi sonrasında Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda bugün futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' düzenlenecek. Binlerce futbolsever, futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile saat 17.00'de başlayacak anlamlı karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak. Daha önce de TFF'nin Riva Tesisleri'nde depremzede çocuklar için gösteri maçı düzenlenmişti. Yardım organizasyonunda futbol ailesinin yanı sıra sanatçılardan Alişan ve Ferhat Göçer de yer alacak. Gösteri maçına; teknik direktörler Volkan Demirel (Hatayspor) ve Montella (Adana Demirspor), FIFA kokartlı eski hakem olarak Cüneyt Çakır, eski futbolculardan Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, Yattara, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam ile futbol kariyerine aktif olarak devam eden oyunculardan Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda (Adana Demirspor), Umut Nayir (Ümraniyespor), Erce Kardeşler (Hatayspor) katılacak.