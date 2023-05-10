Haberler Süper Lig Mersin'de omuz omuza

Mersin'de omuz omuza

Mersin Stadı’nda depremzede çocuklarla ‘TFF omuz omuza gösteri maçı’ düzenlenecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Mersin'de omuz omuza

Deprem felaketi sonrasında Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda bugün futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' düzenlenecek. Binlerce futbolsever, futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile saat 17.00'de başlayacak anlamlı karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak. Daha önce de TFF'nin Riva Tesisleri'nde depremzede çocuklar için gösteri maçı düzenlenmişti. Yardım organizasyonunda futbol ailesinin yanı sıra sanatçılardan Alişan ve Ferhat Göçer de yer alacak. Gösteri maçına; teknik direktörler Volkan Demirel (Hatayspor) ve Montella (Adana Demirspor), FIFA kokartlı eski hakem olarak Cüneyt Çakır, eski futbolculardan Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, Yattara, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam ile futbol kariyerine aktif olarak devam eden oyunculardan Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda (Adana Demirspor), Umut Nayir (Ümraniyespor), Erce Kardeşler (Hatayspor) katılacak.

DİĞER
Eczacıbaşı'ndaki miras kavgasında mahkeme son sözü söyledi! Merhum Şakir Eczacıbaşı’nın mirasından en büyük pay bakın kime kaldı!
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin 1 yıllık ilişkisi bitti! Altından 'İhanet zinciri' çıktı
İhaleyi futbolculara yıktı! İşte o görüşmenin perde arkası
F.Bahçe'de her yol Jesus'a çıkıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek ve Koç PFDK’da
Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti!
ALES-1 sonuç sorgulama ekranı 2023
2023/ALES-1 sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak?
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazık oldu! Yazık oldu! 01:26
Özbek ve Koç PFDK’da Özbek ve Koç PFDK’da 01:26
F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! 00:36
Bernabeu'da kazanan çıkmadı! Bernabeu'da kazanan çıkmadı! 00:36
Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! 00:36
Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya 00:36
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık netleşti! İşte yeni takım F.Bahçe'de ilk ayrılık netleşti! İşte yeni takım 00:36
Icardi'nin menajerinden flaş G.Saray paylaşımı! Icardi'nin menajerinden flaş G.Saray paylaşımı! 00:36
Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... Gündemi sarsacak iddia! Jesus'un yeni takımı... 00:36
G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor G.Saray'dan bomba transfer! Yıldırım'ın hayalini Özbek alıyor 00:36
Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Valencia F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 00:36
Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor Beşiktaş'ta büyük sürpriz! Yıldız isim geri dönüyor 00:36