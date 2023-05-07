Haberler Süper Lig Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 13:18
Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını, İlker Toprak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Cihan Aydın ve Kemal Yılmaz bulunacak.

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇININ VAR'I MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

Ümraniyespor, evinde saat 13.30'da Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabakada Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na AVAR olarak Ali Şansalan ve Samet Çavuş eşlik edecek.

Konyaspor sahasında saat 16.00'da Kayserispor ile oynayacak. Mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Serkan Olguncan eşlik edecek.

DİĞER
SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! "Şenol Güneş dışında kimse..." | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile sahnede aşka gelince... Romantizmin doruklarındaki çift ortalığı yıktı geçti sosyal medya: "Yok böylesi..."
Maç sonu çarpıcı sözler! "En büyük hayal kırıklığı..."
Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...
Galatasaray - Başakşehir maçı detayları!
15 Mayıs'ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi?
Doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! 13:46
Trabzonspor - Ankaragücü maçı detayları! Trabzonspor - Ankaragücü maçı detayları! 13:20
Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu 13:18
Giresunspor - Fenerbahçe saat kaçta? Giresunspor - Fenerbahçe saat kaçta? 13:01
Ümraniyespor - Sivasspor | CANLI Ümraniyespor - Sivasspor | CANLI 12:48
Ousou'dan Beşiktaş itirafı! Ousou'dan Beşiktaş itirafı! 12:33
Daha Eski
Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor Boey'in alternatifi bulundu! Dünya yıldızı geliyor 12:19
Lakers play-off serisinde öne geçti! Lakers play-off serisinde öne geçti! 11:59
Altay - Denizlispor maçı hangi kanalda? Altay - Denizlispor maçı hangi kanalda? 11:48
Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle 11:31
Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? 11:19
Manisa FK - Göztepe maçı hangi kanalda? Manisa FK - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:15