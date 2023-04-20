DOĞALGAZ BİR YIL ÜCRETSİZ! Başkan Erdoğan açıkladı!

Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının karaya ulaştırılması çalışmaları meyvelerini verdi.

Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştirilirken, Başkan Erdoğan bu tarihi günde dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve bir de müjde verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

İki bayramı bir arada yaşamak için buradayız. Birincisi, yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'dır. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.

Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanabilir hale getirme süresini biz 3 yılın altına indirdik.

Günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız.

BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

Filyos'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tesisi havadan da inceledi.