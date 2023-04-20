Demir resitali

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralarda kendine yer arayan Adana Demirspor, tam gaz yoluna devam ediyor. Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan lacivert-mavililer, rakibini 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan Demirspor, 5'te Onyekuru ile gole yaklaştı ama kaleci Sehic topu kornere çeldi. 28'de Emre Akbaba'nın pasında buluşan Cherif Ndiaye, bekletmeden içeri kesti. Altı pas önünde topla buluşan Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 41'de Rodrigues ile mücadelesinde topu kapan Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

2. GOL SONRASI GERGİNLİK

İlk yarı 1-1 biterken, 48. dakikada Adana Demirspor'da Akintola kırmızı kart gördü. 56'da penaltı kazanan Adana Demirspor'da Cheriff Ndiaye topu ağlarla buluşturdu ve takımını yeniden öne geçirdi. Konuk ekibin 2. golünden sonra Adanalı oyuncular ve Konyaspor kalecisi Sehic arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Süper Lig'de 15. galibiyetini alan Adana Demirspor yükselişini sürdürdü ve puanını 54 yaptı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

STANOJEVIC YİNE ÇARE OLAMADI

İlhan Palut'tan sonra Konyaspor'un başına geçen teknik direktör Aleksandar Stanojevic sorunlara çare olamadı. Hükmen galip gelinen Hatay ve Antep maçları hariç takımın başında 9 maça çıkan Sırp hoca sadece 1 galibiyet gördü ve 9 maçta 6 puan toplayabildi.

MONTELLA SKORDAN MEMNUN

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, uzun süre 10 kişi mücadele etmelerine rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Bu zorlu deplasmanda kazanmak önemliydi. Üst üste aldığımız galibiyetlerle yolumuza devam ediyoruz. Mutluyuz" diye konuştu.