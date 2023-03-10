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Giresunspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Giresunspor - Fatih Karagümrük mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 20:30
Giresunspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Giresunspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Ramon Arias, Perez, Faruk, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Fatih Karagümrük: Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Bertolacci, Colley, Borini, Mbaye Diagne

GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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