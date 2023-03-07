Haberler Süper Lig TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud'la ilgileniyor

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud'la ilgileniyor

Spor Toto Süper Lig'd transfer dönemi sona erdi ancak takımlarımız transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda iki ezeli rakip bu yarışta bir kez daha karşı karşıya gelebilir. İşte o isim...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 14:36 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 15:36
ERDİ DEMİRKOL
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud'la ilgileniyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilk 2'de yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yarışa transferde de devam edecek gibi duruyor.

Bu doğrultuda iki takımın da ilgilendiği isim Alman asıllı futbolcu Mahmoud Dahoud.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dahoud'la Avrupa'dan 10 kulüp ilgileniyor. Milan, Napoli, Roma, Leicester, Real Betis, Sevilla, Arsenal ve Atletico Madrid bu takımlar arasında. SkySport Almanya'nın haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.

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