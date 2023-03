TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud'la ilgileniyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilk 2'de yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yarışa transferde de devam edecek gibi duruyor.

Bu doğrultuda iki takımın da ilgilendiği isim Alman asıllı futbolcu Mahmoud Dahoud.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dahoud'la Avrupa'dan 10 kulüp ilgileniyor. Milan, Napoli, Roma, Leicester, Real Betis, Sevilla, Arsenal ve Atletico Madrid bu takımlar arasında. SkySport Almanya'nın haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.

News #Dahoud: At this stage 10 clubs are in! Very hot:



◦AC Milan

◦SSC Napoli

◦AS Rom

◦Leicester (#LCFC)

◦#RealBetis

◦FC Sevilla

◦Fenerbahce

◦Gala



Arsenal and Atlético inquired about him.



He will leave #BVB in summer as a free agent. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/skONdkJd7S