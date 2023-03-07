Demir'in rotası Avrupa

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayaspor'un hükmen mağlup sayılmasıyla haftayı 3 puanla kapatan Adana Demirspor,Trabzonspor deplasmanına mutlak puan hedefiyle hazırlanıyor. Mavi-şimşekler, 25. haftaya 42 puanla 4. sırada girdi ve gözünü Avrupa kupalarına dikti.

Yeni transferlerle kadrosunu takviye eden Adana ekibinde Yusuf Erdoğan, Mert Çetin ve Cherif Ndiaye, daha önce siftah yapmıştı. Paraguaylı ön libero Morel ve Gaziantep FK'den kiralanan orta saha Furkan Soyalp, görev verilmesi durumunda Trabzonspor maçıyla ilk kez görücüye çıkacak. 6 maçtır namağlup olan Montella'nın öğrencileri, kötü bir dönemden geçen son şampiyon Trabzonspor karşısında Avrupa hedefi aşkına serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan hazırlıklarını TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdüren Adana Demirspor, kendi tesislerinde konteyner çalışmaları tamamlandıktan sonra çalışmalarına Adana'da devam edecek.



Trabzonspor deplasmanına mutlak puan hedefiyle hazırlanıyor. Mavi-şimşekler, 25. haftaya 42 puanla 4. sırada girdi ve gözünü Avrupa kupalarına dikti. Yeni transferlerle kadrosunu takviye eden Adana ekibinde Yusuf Erdoğan, Mert Çetin ve Cherif Ndiaye, daha önce siftah yapmıştı.

Paraguaylı ön libero Morel ve Gaziantep FK'den kiralanan orta saha Furkan Soyalp, görev verilmesi durumunda Trabzonspor maçıyla ilk kez görücüye çıkacak.

6 maçtır namağlup olan Montella'nın öğrencileri, kötü bir dönemden geçen son şampiyon Trabzonspor karşısında Avrupa hedefi aşkına serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan hazırlıklarını TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdüren Adana Demirspor, kendi tesislerinde konteyner çalışmaları tamamlandıktan sonra çalışmalarına Adana'da devam edecek.