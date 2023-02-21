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Ankaragücü transferde hızlı

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Ankaragücü, transferde hareketli saatler geçirdi. Sarı-lacivertliler, şu ana kadar 4'ü yabancı 5 isme imza attırdı. Başkent ekibi, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Kwateng'i transfer etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Ankaragücü transferde hızlı
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Ankaragücü, transferde hareketli saatler geçirdi. Sarı-lacivertliler, şu ana kadar 4'ü yabancı 5 isme imza attırdı. Başkent ekibi, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Kwateng'i transfer etti.
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