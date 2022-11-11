Dallas: Yabancı hakem doğru değil

MHK Danışmanı Hugh Dallas, son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarına karşı çıktı. İskoç eski hakem şunları söyledi: "Yabancı, Türkiye'deki hakemlerin gelişimine katkı sağlamayacaktır. Daha önce İskoçya ve İngiltere'de de konuşuldu ama karşı çıktım. Türk hakemler, Türk derbisi yönetmek ister. Yabancı hakem bu atmosfere alışık değilse istenilen sonucu vermeyebilir. Türkiye'de yeterli kapasitede hakem var."
MHK Danışmanı Hugh Dallas, son dönemde gündeme gelen yabancı hakem tartışmalarına karşı çıktı. İskoç eski hakem şunları söyledi: "Yabancı, Türkiye'deki hakemlerin gelişimine katkı sağlamayacaktır. Daha önce İskoçya ve İngiltere'de de konuşuldu ama karşı çıktım. Türk hakemler, Türk derbisi yönetmek ister. Yabancı hakem bu atmosfere alışık değilse istenilen sonucu vermeyebilir. Türkiye'de yeterli kapasitede hakem var."