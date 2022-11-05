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Galatasaray Beşiktaş maçı canlı | Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | GS BJK derbisi canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Aslantepe'de Galatasaray Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef Karagümrük maçının ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamak hem de derbi galibiyeti ile morallenmek. Beşiktaş ise dev maçtan 3 puan ile ayrılıp hem zirveden kopmamak hem de Şenol Güneş ile yakalanan ivmeyi devam ettirmek istiyor. Galatasaray Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 20:20
Galatasaray Beşiktaş maçı canlı | Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | GS BJK derbisi canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor.

Aslantepe'de Galatasaray Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef Karagümrük maçının ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamak hem de derbi galibiyeti ile morallenmek. Beşiktaş ise dev maçtan 3 puan ile ayrılıp hem zirveden kopmamak hem de Şenol Güneş ile yakalanan ivmeyi devam ettirmek istiyor.

Galatasaray Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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