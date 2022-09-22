Haberler Süper Lig PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFKD) kararları açıklandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un cezaları resmi siteden duyuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 18:04
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFKD) kararları açıklandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un cezaları resmi siteden duyuruldu.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde;

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 17.09.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 317 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.09.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY TRİBÜNÜ 120, DOĞU TRİBÜNÜ 114 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına

6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.09.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.09.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

DİĞER
Müziği bıraktığını açıklayan 64 yaşındaki Zerrin Özer karar değiştirdi! Dayanamıyorum!
Başkan Erdoğan açıkladı TOKİ indirim kampanyası başladı! Kim nasıl yararlanacak? TOKİ indirim şartları
Mata'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!
Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması! "Hiç aklıma gelmedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a ABD'li pasör!
Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
TOKİ BAŞVURUSU İÇİN DETAYLAR AÇIKLANDI!
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 AÇIKLANDI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar 18:15
PFDK kararları açıklandı! 4 büyüklerin cezası... PFDK kararları açıklandı! 4 büyüklerin cezası... 18:04
Olay yaratan gerçek! 1 milyon €'ya gidiyordu Olay yaratan gerçek! 1 milyon €'ya gidiyordu 17:57
Barça'da bir dönem sona eriyor! Pique... Barça'da bir dönem sona eriyor! Pique... 17:09
Paul Philipp'ten Başkan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret Paul Philipp'ten Başkan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret 17:03
Hertha Berlinli futbolcuya kanser teşhisi Hertha Berlinli futbolcuya kanser teşhisi 16:58
Daha Eski
F.Bahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City F.Bahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City 16:29
Redmond'dan Süper Lig ve Premier Lig kıyaslaması! Redmond'dan Süper Lig ve Premier Lig kıyaslaması! 16:23
Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira 16:14
Galatasaray Adana Demirspor maçına hazırlanıyor! Galatasaray Adana Demirspor maçına hazırlanıyor! 16:13
Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:09
Weghorst zirveye çıktı! O istatistik... Weghorst zirveye çıktı! O istatistik... 15:57