Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Giresunspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı 10 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük

Viviano; Erkin, Dresevic, Baniya, Dursun; Ozdoev, Shukurov, Durmaz; Borini, Colley, Diagne

Giresunspor

Piri; Uludag, Bilazer, Arias, Fontanilla; Mejia, Akpinar; Serginho, Can Davas, Sainz; Bajic