Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İki takım, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
5 puanlı Alanyaspor, Ankaragücü karşısında galip gelerek puanını 8'e çıkarmak istiyor.
1 puanı bulunan Başkent ekibi ise ilk galibiyetini alarak yükselişe geçmek istiyor.
ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Oğuz, Efkan, Eduardo, Efecan, Doumbia
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Ariyibi, Ali Sowe
ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor ile Ankaragücü arasındaki mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.