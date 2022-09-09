Haberler Süper Lig Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE

Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan Alanyaspor - Ankaragücü maçıyla başlıyor. İlk beş maçında 5 puan toplayan Alanyaspor, henüz 1 puanı bulunan MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Alanyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 20:40
Alanyaspor - MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İki takım, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

5 puanlı Alanyaspor, Ankaragücü karşısında galip gelerek puanını 8'e çıkarmak istiyor.

1 puanı bulunan Başkent ekibi ise ilk galibiyetini alarak yükselişe geçmek istiyor.

ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Oğuz, Efkan, Eduardo, Efecan, Doumbia

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Ariyibi, Ali Sowe

ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Ankaragücü arasındaki mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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