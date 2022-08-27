Haberler Süper Lig Gaziantep'te Recep Niyaz’dan sonra Messaoudi de gitti

Gaziantep'te Recep Niyaz’dan sonra Messaoudi de gitti

Kırmızı-siyahlı ekipte Faslı 10 numarayla yollar ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Gaziantep'te Recep Niyaz’dan sonra Messaoudi de gitti

Süper Lig ekiplerinden G.Antep'te iki günde iki ayrılık yaşandı. Perşembe günü kulüpten yapılan açıklamada, "Recep Niyaz ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Recep Niyaz'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Kırmızı-siyahlılarda dün de Ahmed El Messaoudi ile yollar ayrıldı. G.Antep formasıyla Süper Lig'de 16 maçta görev yapan Faslı 10 numara için "Ahmed El Messaoudi ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir" denildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dev derbiye saatler kala flaş gelişme! İlk 11'lerde büyük sürpriz, Abdullah Avcı ve Okan Buruk...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden ilk kare! Oğuzhan Koç'un şahidi Acun Ilıcalı oldu
Lucescu'dan flaş sözler! Görevi bırakıyor mu?
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk: Oyuncularda psikolojik baskı var
Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir...
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... Avcı'dan sakatlık sözleri! Uğurcan ve Abdülkadir... 21:18
Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı! 21:15
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti! 21:10
Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! Harry Kane Tottenham'a galibiyeti getirdi! 20:51
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
Daha Eski
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51