Gaziantep'te Recep Niyaz’dan sonra Messaoudi de gitti

Süper Lig ekiplerinden G.Antep'te iki günde iki ayrılık yaşandı. Perşembe günü kulüpten yapılan açıklamada, "Recep Niyaz ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Recep Niyaz'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Kırmızı-siyahlılarda dün de Ahmed El Messaoudi ile yollar ayrıldı. G.Antep formasıyla Süper Lig'de 16 maçta görev yapan Faslı 10 numara için "Ahmed El Messaoudi ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir" denildi.