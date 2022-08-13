Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Sivasspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Sivasspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Adana Demirspor - Sivasspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Sivasspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de heyecan ikinci hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. İki ekip de zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Adana Demirspor - Sivasspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:47
Adana Demirspor - Sivasspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Sivasspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Adana Demirspor ile Sivasspor, Süper Lig'in ikinci haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapıyor.


ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga

Sivasspor: Muammer, Murat, Appindangoye, Caner, Ziya, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor - Sivasspor maçı 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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