Adana Demirspor - Sivasspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Sivasspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Adana Demirspor ile Sivasspor, Süper Lig'in ikinci haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapıyor.
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga
Sivasspor: Muammer, Murat, Appindangoye, Caner, Ziya, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.