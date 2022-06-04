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Yüzde 15 sözü

Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği toplantısında projelerini anlattı. Yayın ihalesi, yabancı sayısı, harcama limiti, hakem performansları ile atamalar için kalıcı çözümler getireceğini, yayında toplam rakamı yüzde 15 oranında arttırabileceklerini söyledi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Yüzde 15 sözü

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti. Büyükekşi, yazılı açıklamasında, 16 Haziran'da gerçekleştirilecek TFF Olağanüstü Genel Kurulu öncesi yayın ihalesi ile hakem performansları da dahil olmak üzere gündemdeki birçok konu hakkında görüşlerini ve çözüm önerilerini kulüp başkanlarıyla paylaştı. Yaptığı sunumda dünya futbolundan birçok konuda örnekler veren Mehmet Büyükekşi, yayın ihalesi, yabancı sayısı, harcama limiti, hakem performansları ile atamalar, adaletli ceza mekanizması, temsilcilik yapılanmasının gözden geçirilmesi, raporların standart hale getirilmesi ve deplasman yasağı konularındaki temel sorunlara kalıcı çözümler getirileceğini anlattı.

HARCAMA LİMİTİNDE İYİLEŞTİRME
Yabancı kontenjanının 14'den 12'ye indirilmemesi gerektiğini vurgulayan Büyükekşi'nin sunumunda, harcama limitinde yeni kanunun altında yer alacak yönetmeliklerde kulüplerin lehine iyileştirmeler yapılması, hakem performanslarının belirli kriterlerle yapay zeka sisteminde değerlendirilmesi ve deplasman yasağının kaldırılması gibi konular dikkati çekti. Bir türlü çözüme kavuşturulamayan yayın ihalesi konusunda beklentilerin ve ihtiyaçların çok altında bir teklif olduğunu anlatan Büyükekşi, bazı ek kaynaklarla kulüplere aktarılacak toplam rakamı yüzde 15 oranında arttırabileceklerini düşündüğünü kaydetti.

304 DELEGE OY KULLANACAK
TFF Olağanüstü Genel Kurulu 16 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa 17 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Adayların en az 60 delegenin ıslak imzasını alarak TFF Divan Başkanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor. Genel kurulda henüz kesinleşmemekle birlikte 304 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

HASAN DOĞAN MİRAS BIRAKTI
Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun en önemli sorununun güven olduğunu belirtti. Büyükekşi, "Dostum ve yol arkadaşım rahmetli Hasan Doğan, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı. Bu davetinize icabet ederken, bu mirası en iyi şekilde temsil etmenin hepimizin boynuna borç olduğunu düşünerek burada bulunduğumu söylemek isterim. Ben bu yola, büyük bir iyi niyetle ve sizlere güvenerek çıktım, umuyorum aynı duygular içerisinde bu önemli bir yolculuğu, birlikte tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

LİG KURULU PROJESİ
Hakem performanslarına ilişkin de görüşlerini aktaran Mehmet Büyükekşi, "Fikstürlerin belirlenmesi ve sevkler konusunda, Kulüpler Birliğinin görevlendireceği yetkilendirilmiş bir kişinin de yer alacağı lig koordinasyon kurulu planım var. Birlikte ve titizlikle çalışarak, adil, güvenilir ve örnek bir yenilik yaratalım istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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