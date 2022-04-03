TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? TS - BJK maçı canlı izle

TS-BJK maçına sayılı saatler kala futbolseverler dev müsabakanın detaylarını sorgulamayı sürdürüyor ve Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri, yayın saati merak edilenler arasında yer alıyor. Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'un misafiri olacak ve Trabzonspor 134. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Beşiktaş, rakibi olan Trabzonspor karşısında 54 kez galibiyet elde ederken; Trabzonspor ise Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından 46 kez galibiyetle ayrıldı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük'ün yöneteceği belli oldu.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER:

👉UĞURCAN ÇAKIR

👉DORUKHAN TOKÖZ

👉HÜSEYİN TÜRKMEN

👉DENSWIL

👉PUCHACZ

👉BAKASETAS

👉SIOPIS

👉VISCA

👉NWAKAEME

👉ABDÜLKADİR ÖMÜR

👉CORNELIUS

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

👉ERSİN

👉VIDA

👉WELINTON

👉RIDVAN

👉ROSIER

👉SOUZA

👉CAN

👉TEIXEIRA

👉LARIN

👉N'KOUDOU

👉BATSHUAYI