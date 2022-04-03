Haberler Süper Lig TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? TS - BJK maçı canlı izle

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? TS - BJK maçı canlı izle

Trabzonspor - Beşiktaş derbisini canlı izlemek isteyenler için geri sayım devam ederken Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor ve Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. 9 puan daha aldığı takdirde şampiyonluğu alacak lider Trabzonspor, yeni hocası İsmael'le ilk sınavına çıkacak Beşiktaş'ı bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde misafir edecek. Bu sezon hiç derbi kaybetmeyen ve evinde 390 gündür yenilmeyen Trabzonspor ve ikincilik hedefleyen Beşiktaş da mutlak 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri ve maça dair detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 10:08
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? TS - BJK maçı canlı izle

TS-BJK maçına sayılı saatler kala futbolseverler dev müsabakanın detaylarını sorgulamayı sürdürüyor ve Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri, yayın saati merak edilenler arasında yer alıyor. Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'un misafiri olacak ve Trabzonspor 134. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Beşiktaş, rakibi olan Trabzonspor karşısında 54 kez galibiyet elde ederken; Trabzonspor ise Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından 46 kez galibiyetle ayrıldı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük'ün yöneteceği belli oldu.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER:

👉UĞURCAN ÇAKIR

👉DORUKHAN TOKÖZ

👉HÜSEYİN TÜRKMEN

👉DENSWIL

👉PUCHACZ

👉BAKASETAS

👉SIOPIS

👉VISCA

👉NWAKAEME

👉ABDÜLKADİR ÖMÜR

👉CORNELIUS

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

👉ERSİN

👉VIDA

👉WELINTON

👉RIDVAN

👉ROSIER

👉SOUZA

👉CAN

👉TEIXEIRA

👉LARIN

👉N'KOUDOU

👉BATSHUAYI

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