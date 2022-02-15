PFDK kararları açıklandı! Hataysporlu Fatih Kurucuk'a 5 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu , Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk'a 5 maç men verildiğini duyurdu. Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'a ise 3 maç men cezası verildi.

İşte o kararlar:

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu FATİH KURUCUK'un, 09.02.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu FATİH KURUCUK'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu UĞUR DEMİROK'un, 08.02.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,