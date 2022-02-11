Kazanacağız!

Zirvenin kaderini etkileyecek maçta lider Trabzonspor'a konuk olacak Konyaspor, güçlü rakibine hazır. Kritik bir maça çıkacaklarının altını çizen Başkan Fatih Özgökçen, "Bu maçta da sonuna kadar mücadele edip, o formanın hakkını vereceğiz. Fakat ne bu maçı kazanan sonucu almış olacak ne de yenilen her şeyini kaybetmiş olacak. Taraftarımız destek olmaya devam edecek. Biz de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Takımımız sonuna kadar savaşmaya devam edecek" dedi.

KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ

Konyaspor yöneticisi Gökhan Çelik de ligde kimseden çekinmediklerini vurguladı. Sezonun en kritik maçlarından birine çıkacaklarını belirten Çelik, "Zor maç olacak. İnşallah yolumuza 3 puan alarak devam edeceğiz. Ligde hiçbir rakipten çekinmiyoruz ve her karşılaşmaya galibiyet için çıkıyoruz. Takımımızın kalitesine ve hocamıza bu karşılaşmada da güveniyoruz. Oyuncularımız 90 dakika boyunca sahada mücadele edecek" diye iddialı konuştu.

KONYA'NIN KOZU AHMED

Kupada Karagümrük'e 2 gol atmasına rağmen Konya'nın elenmesine engel olamayan Ahmed Hassan, Fırtına karşısında takımının en önemli kozu olacak. Mısırlı santrfor, ligde 4, kupada 3 olmak üzere toplam 7 gole ulaştı.