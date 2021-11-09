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Zirvede tek başına

Büyük derbiye kulübede Avcı, sahada 'Grande' Hamsik damga vurdu. Biri taktiğini, diğeri liderliğini konuşturdu. Trabzon, Beşiktaş'ı da mağlup etti. Fırtına 12 hafta sonunda alınabilecek 36 puanın 30'unu toplamayı başardı. G.Saray'a 9, Beşiktaş ve F.Bahçe'ye ise 10'ar puan fark attı. Keyfi yerinde. G.Saray, K.Gümrük'ün pas oyununa aynı şekilde karşılık verdi. Yine kazanamadı. Fenerbahçe 2-0'dan Kayseri'yi yakaladı ama yara aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
Zirvede tek başına

Süper Lig'de heyecanlı bir haftayı daha geride bıraktık. Cumartesi gecesi gözler Vodafone Park'taki Beşiktaş-Trabzonspor derbisindeydi. Siyah-beyazlılar kazanıp liderlik koltuğundaki rakibine yaklaşmak istiyordu. Ancak Abdullah Avcı'nın 'sabır' üzerine kurduğu taktik tıkır tıkır işledi. Saha içinde de Marek Hamsik liderliğiyle, yeteneğiyle, ön görüsüyle yine unutulmaz bir performans sergiledi. Fırtına, Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle son şampiyon Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi. Ezeli rakipleriyle puan farkını her hafta daha da açıyorlar.

PEREIRA TOPUN AĞZINDA

Trabzonspor'un kazandığı haftada Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmak istemiyordu ancak ikisi de takıldı. Cimbom'da Fatih Terim, Karagümrük'ın ısrarlı pas oyununa aynı şekilde karşılık vermek için Emre Kılınç'ı sahaya sürdü. O kadar kötü oynadı ki 2. yarı kenara çekiyordu. Bir 10 dakika daha şans verdi. O Emre attığı tuhaf geri pasla Karagümrük'ün golünü hazırladı. Mostafa'nın golü teselli oldu. Fenerbahçe, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor karşısında beraberliği uzatmaların sonunda kazandığı penaltıyla yakaladı. Bayağı da şanssızdı. 4 topları direkten döndü. Vitor Pereira'nın işi giderek zorlaşıyor.

HAFTANIN ASİSTİ: HAMSIK - TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında kritik bir zafere ulaşırken Marek Hamsik resital sundu. İlk golde Abdülkadir Ömür'e attığı pas inanılmazdı. Ömür de ağları havalandırdı.

HAFTANIN KURTARIŞI: UĞURCAN - TRABZONSPOR

Karadeniz temsilcisinde Uğurcan Çakır 'dev' bir maç oynadı. Karşı karşıya pozisyonda Cyle Larin'e şans tanımadı. İnanılmaz kurtarışıyla takımını hep maçta tuttu. Yine alkışı aldı.

TRABZONSPOR

Herkes namağlup Trabzonspor'un nerede takılacağını merak ediyordu. "Beşiktaş deplasmanında yenilir" diyenler yine yanıldı. Fırtına haftanın kazananı oldu.

HAFTANIN SÖZÜ: VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, beIN Sports'taki yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Volkan bu hafta Uğurcan'ı övdü: "Uğurcan Çakır'ın Larin'in şutunu kurtarması yılın kurtarışıdır. Burada top eline çarpmıyor. Eliyle yönünü değiştiriyor topun. Bu normal bir kurtarış değil. Tebrik etmek az kalır. Avrupa'da olsa değeri 50 milyon euro"

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yendiği mücadelede Uğurcan Çakır nefis kurtarışlar yaptı. İşte bunlardan birinde bu kare ortaya çıktı.

HAFTANIN OLAYI: ÖZKAHYA'DAN SKANDAL

Süper Lig'in deneyimli hakemi Halis Özkahya, Gaziantep- Kasımpaşa maçında futbol sahalarında görülmemiş bir hataya imza atı. Özkahya 9 dakika uzatma gösterdi. 90+4'te ise bir anda son düdüğü çaldı. Futbolcular soyunma odasına gitti. Hata fark edilince oyuncular geldi ve maç tamamlandı. Özkahya bu skandal sonrası istifasını verdi.

HAFTANIN YILDIZI: HAMSIK (TRABZON)

İNENLER

GÖZTEPE
PEREIRA
R.ÇALIMBAY
ALTAY

ÇIKANLAR

BAŞAKŞEHİR
A.ÖMÜR
İLHAN PALUT
NURİ ŞAHİN

HAFTANIN GOLÜ: YUNUS - ADANA DEMİR

Güney ekibinin, Hatayspor'u yendiği maçta tek golü attı. Sert pasta, topu çok iyi stop etti, ters çalım attı. Kaleciyi rahat şekilde avladı.

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART: Yalçın (Göztepe) Uğurcan (Trabzon) Uğur (Sivasspor) Traore (Giresun) Eysseric (Kasımpaşa)

SARI KART: Ndong (Malatya), Jimmy (K.Gümrük) Figueiredo (G.Antep)

HAFTANIN HOCASI: ABDULLAH AVCI (TRABZON)

Abdullah Avcı 'kasketini' taktı. Süper Lig'i peşine taktı gidiyor. Avcı, taktik dehasını, Vodafone Park'ta da konuşturdu. Haftanın en kritik mücadelesinde, saha içindeki beyni Marek Hamsik ile birlikte Beşiktaş'ı devirmeyi başardı.

GOL KRALLIĞI: BAKASETAS - TRABZON

Bakasetas...........TRABZON............ 7
Okaka...............BAŞAKŞEHİR......... 7
Bertolacci...........K.GÜMRÜK........... 7
Pesic...................K.GÜMRÜK...........6
Bamba.....................ALTAY...............6
Nwakaeme.........TRABZON............5
El Kaabi...................HATAY...............5

ASİST KRALLIĞI: VISCA - BAŞAKŞEHİR

Visca.............BAŞAKŞEHİR............. 7
Efecan.............. ALANYA..................4
Lobjanidze.........HATAY...................4
Mensah............KAYSERİ.................3
Rossi.................F.BAHÇE.................3
Fajr.......................SİVAS....................3
Bakasetas.......TRABZON................3

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