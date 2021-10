"Artık spor ülkesiyiz"

Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, güne damga vurdu. Forumda ilk sözü alan isim olan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, tesisleşme, altyapı ve destek anlamında her daim ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtip, "81 ilimizde binlerce futbol sahası inşa edildi. Futbolu caddelerden, sokaklardan yeşil sahalara, mahalle tipi futbol sahalarına taşıdık. Okullara, belediyelere, spor kulüplerine tesis anlamında çok ciddi destekler sağladık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği desteğe de değinen Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

"Futbolun içinden gelen, futbola duyduğu tutkuyu her fırsatta dile getiren, sporla yaşayan bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm spor branşlarında ülkemizin dünyada hak ettiği seviyeye gelmesi için İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden bu yana en etkili çalışmayı ortaya koyuyor. Gerek spor politikalarında gerek tesislerde gerekse de sporcu yetiştirme aşamalarında sürekli bilgi alıyor, yakından takip ediyor. İşte tüm bu bileşenler, dünyada adından söz ettiren bir spor ülkesi olma hedefimize bizi her geçen gün daha da yaklaştırıyor. Futbolda da Hedefimiz, Türk futbolunu tüm parametrelerde zirveye taşımaktır."



"İMAJ YÖNETİMİNE ÖNEM VERMELİYİZ"

Genç nüfusla ilgili yapılan bir araştırmayı da paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerin yüzde 40'ının hiç spor müsabakası izlemediğine dair bir veriyle karşılaşıyoruz. Süper Lig'de de gençlere yönelik stratejik projeler hayata geçirmesi gerektiği görülüyor. Süper Lig'in imaj yönetimine, markalaşmaya ve tanıtıma önem vermeli, tüm paydaşlar olarak eşgüdüm halinde gündemde tutmalıyız. İstikametimiz de uluslararası başarılarda sürdürülebilirlik olmalı" diye konuştu.