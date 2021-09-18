"Giresun maçı en zor maçımız"

Süper Lig'de bileği bükülmeyen Konyaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolcuları basına tanıttı. Başkan Fatih Özgökçen'in de katıldığı tanıtımda yeni transferler; Serdar Gürler, Ahmed Hassan, Mpoku, Michalak, Soner Dikmen, Çekiçi, Nafican Yardımcı, Oğulcan Ülgün ve Ekrem Kayılıbal törende yer aldı. Basın toplantısında konuşan Başkan Fatih Özgökçen, ligde puanı bulunmayan Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatıp, rehavet uyarısında bulundu. Özgökçen, "Şahsi görüşüm, Giresunspor karşılaşması en zor maçımız olacak. Son maçta Alanyaspor karşısında topa yüzde 63 hakim oldular. Sahalarında kendileri açısından en önemli maça çıkıyorlar. Çok dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

KONYA'YI ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ

Çekiçi, Serdar Gürler ve Ahmed Hassan da iddialı açıklamalarda bulundu. Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Çekiçi, "Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızı en yukarılara taşımak istiyorum" derken Gürler, "Lige güzel başladık. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı. Olympiakos'tan kiralanan Ahmed Hassan ise Konyaspor için en iyi performansını sergileyeceğini söyledi. Hassan, Avrupa Ligi'nde Braga'yla Konyaspor'a karşı oynadığı maçı ve taraftarlarının yaşattığı atmosferi unutamadığını da sözlerine ekledi.

10 MİLYON ÜZERİNDE LİMİT VAR

Başkan Fatih Özgökçen, harcama limitlernin sapmalarla birlikte 123 milyon TL'ye ulaştığını, fazla maliyetli transferlerden kaçındıklarını belirterek, kulübün hala 10 milyon TL'nin üzerinde transfer limitinin olduğunu söyledi. Başkan Özgökçen, gerekli gördükleri takdirde ara transfer döneminde bu limitlerini de kullanabileceklerini vurguladı.