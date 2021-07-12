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Nottingham Ndao’ya talip

Fatih Karagümrük forması giyen Senegalli Alassane Ndao’nun son talibi Ada’dan oldu. G.Saray’ın peşinde olduğu iddia edilen 24 yaşındaki sağ kanat için İngiltere Championship ekibi N. Forest’in devrede olduğu öğrenildi. Karagümrük’le görüşmelere başlayan İngiliz ekibi, 5 milyon euro’yu gözden çıkarttı. Ndao, geçen sezon 38 maçta 11 gol ve 9 asistle oynadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Nottingham Ndao’ya talip
Fatih Karagümrük forması giyen Senegalli Alassane Ndao'nun son talibi Ada'dan oldu. G.Saray'ın peşinde olduğu iddia edilen 24 yaşındaki sağ kanat için İngiltere Championship ekibi N. Forest'in devrede olduğu öğrenildi. Karagümrük'le görüşmelere başlayan İngiliz ekibi, 5 milyon euro'yu gözden çıkarttı. Ndao, geçen sezon 38 maçta 11 gol ve 9 asistle oynadı.
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