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Son dakika transfer haberleri: 'dan bombası!

'in yeni ekiplerinden , gelecek sezon öncesi transferde bombaları patlatmak için hazırlanıyor. Kulüp başkanı , eski Galatasaraylı golcü ile görüşeceklerini belirtirken, ve 'nin de gündemlerinde yer aldığını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 23:54
Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor'dan Bafetimbi Gomis bombası!

2021-2022 sezonunda 'de mücadele edecek olan , transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı , eski Galatasaraylı ile görüşeceklerini belirtirken, ve 'nin de gündemlerinde yer aldığını açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi şu anda 'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve de var" dedi.

Sancak ayrıca ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" dedi.


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