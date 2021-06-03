Altay'da çifte atak

Süper Lig'de kalıcı olmanın planlarını yapan Altay, bu doğrultuda Süper Lig tecrübesi olan isimlere öncelik veriyor. Siyahbeyazlıların gündeminde, Göztepe'yle kiralık kontratı biten Trabzonsporlu Diabate ve Karagümrük'ten ayrılan Roco var. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzonspor tarafından devre arası kiralık olarak Göztepe'ye gönderilen Malili sağ kanat Diabate, Göz- Göz'de 3 gol, 3 asistle oynadı. İzmir'de kalmaya sıcak bakan 25 yaşındaki Diabate ile ilgili son kararı bordo-mavililer verecek. Gümrük'ten ayrılan 28 yaşındaki Şilili stoper Roco ise geçen sezon 31 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Tecrübeli savunmacının Türkiye'de kalmak istediği ancak İzmir ekibinden düşünmek için süre istediği öğrenildi.