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'da çifte atak

Süper Lig’in yeni ekibi , ’yle kiralık kontratı biten Trabzonsporlu Diabate ve Karagümrük’ten ayrılan ’nun peşinde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Altay'da çifte atak
Süper Lig'de kalıcı olmanın planlarını yapan , bu doğrultuda Süper Lig tecrübesi olan isimlere öncelik veriyor. Siyahbeyazlıların gündeminde, 'yle kiralık kontratı biten Trabzonsporlu Diabate ve Karagümrük'ten ayrılan var. Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzonspor tarafından devre arası kiralık olarak Göztepe'ye gönderilen Malili sağ kanat Diabate, - Göz'de 3 gol, 3 asistle oynadı. İzmir'de kalmaya sıcak bakan 25 yaşındaki Diabate ile ilgili son kararı bordo-mavililer verecek. Gümrük'ten ayrılan 28 yaşındaki Şilili stoper Roco ise geçen sezon 31 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Tecrübeli savunmacının 'de kalmak istediği ancak İzmir ekibinden düşünmek için süre istediği öğrenildi.
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