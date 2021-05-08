Süper Lig'de 8 takım can derdinde!

İlk kez 21 takımla büyük bir heyecana sahne olan Süper Lig'de düşme potası adeta alev alev yanıyor. Geçtiğimiz hafta Denizlispor'un Ç. Rizespor'a kaybederek lige veda etmesinin ardından bu kabusu yakından hisseden 8 takım, düşecek 3 takım arasında yer almamak için birbirinden zorlu 90 dakikalara çıkacak. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 43'er puanla 13 ve 14. sırayı paylaşan Antalyaspor ve son şampiyon Başakşehir, rakiplerine göre çok daha avantajlı konumda bulunuyor.



ERZURUM SON HAFTA BAY

Antalyaspor ve Başakşehir'in ardından sıralanan Y.Malatyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Ankaragücü, Erzurumspor ve Gençlerbirliği ise ligde kalma savaşını daha yoğun bir şekilde yaşaması muhtemel takımlar olarak dikkat çekiyor. Ligdeki iki Ankara ekibinin düşme hattında bulunması başkentli taraftarları kara kara düşündürüyor. 8 takım arasında Erzurum'un durumu da oldukça kritik gözüküyor. Son haftayı 'BAY' geçecek Dadaşlar, kalan 2 maçını da kazanıp, son hafta televizyon başında rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



İKİLİ AVERAJ HESAPLAMASI

AYNI PUANA SAHİP TAKIM SAYISI İKİ İSE;

1- ÖNCE bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.

2- KENDİ aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa gol averajına bakılır. (Eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

3- ARALARINDAKİ müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

4- GOL averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

5- YUKARIDAKİ bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

6- BÜTÜN bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılır.



ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLAMASI

AYNI PUANA SAHİP TAKIM SAYISI ÜÇ İSE;

1- Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

2- Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

3- Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

4- Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

5- Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.