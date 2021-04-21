Altta iki yaralı!

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. 39'da ev sahibi öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 46'da Robert Piris rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top filelere gitti: 1-1. 50'deStancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2. 80'de Kayseri beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara pasında ceza sahası içinde topla buluşun İlhan Parlak, cepheden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2.