TFF, UEFA ve Kulüpler Birliği 'yeni format' için toplandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve UEFA ile 2024 yılından itibaren uygulanması planlanan yeni Avrupa kulüp müsabakaları formatını değerlendirmek üzere Riva'da bir toplantı yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, UEFA Kulüp Müsabakaları Kıdemli Yöneticisi Stephane Anselmo, kulüplerin temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk ve genel sekreter yardımcısı Serkan Terzi katıldı.

TFF'nin UEFA'yı daveti üzerine gerçekleşen toplantıda, UEFA adına toplantıda yer alan Zoran Lakovic ve Stephane Anselmo tarafından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na yeni format hakkında geniş bir sunum gerçekleştirildi.

Avrupa Kulüp müsabakaları ile ilgili yeni düzenlemeler ve çalışmaların ele alındığı ve kulüplerin görüşlerini dile getirdiği toplantıda detaylarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.