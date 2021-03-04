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TFF, UEFA ve Kulüpler Birliği 'yeni format' için toplandı!

(TFF), ve UEFA ile 2024 yılından itibaren uygulanması planlanan yeni Avrupa kulüp müsabakaları formatını değerlendirmek üzere Riva'da bir toplantı yaptı. Toplantıda UEFA tarafından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na yeni format hakkında geniş bir sunum yapıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 18:04 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 18:05
TFF, UEFA ve Kulüpler Birliği 'yeni format' için toplandı!

(TFF), ve UEFA ile 2024 yılından itibaren uygulanması planlanan yeni Avrupa kulüp müsabakaları formatını değerlendirmek üzere Riva'da bir toplantı yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya TFF Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı , Başkanı Mustafa Cengiz, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi , TFF Başkan Vekili , TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi , yönetim kurulu üyeleri , , TFF Genel Sekreteri , UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü , UEFA Kulüp Müsabakaları Kıdemli Yöneticisi , kulüplerin temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri ve genel sekreter yardımcısı katıldı.

TFF'nin UEFA'yı daveti üzerine gerçekleşen toplantıda, UEFA adına toplantıda yer alan Zoran Lakovic ve Stephane Anselmo tarafından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na yeni format hakkında geniş bir sunum gerçekleştirildi.

Avrupa Kulüp müsabakaları ile ilgili yeni düzenlemeler ve çalışmaların ele alındığı ve kulüplerin görüşlerini dile getirdiği toplantıda detaylarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.


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