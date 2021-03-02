Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı 2 Mart Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olokowski, Tosca, Miranda, Djilobodji, Junior Morais, Maxim, Vetrih, Andre Sousa, Mirallas, Dicko

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda, Mustafa, Piris, Mugni, Soner, Sandro Lima, Sefa, Candeias