Hakemlere sarı kart kararının tartışma oluşturmayacak ve çok net durumlarda uygulanması gerektiği hatırlatıldı. Ellerin ve kolların kural dışı kullanımında UEFA'nın ve TFF'nin hakemlerden istediği önceliğin oyuncu sağlığının korunması olduğu vurgulandı.
Temasa dikkat
MHK; ayağa basma, eller ve kolların kullanılması, tutma ihlali, sarı kart pozisyonlarını değerlendirdi. Temas anı ve noktası konusuna dikkat çekildi
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Hakemlere sarı kart kararının tartışma oluşturmayacak ve çok net durumlarda uygulanması gerektiği hatırlatıldı. Ellerin ve kolların kural dışı kullanımında UEFA'nın ve TFF'nin hakemlerden istediği önceliğin oyuncu sağlığının korunması olduğu vurgulandı.