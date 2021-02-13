Haberler Süper Lig Temasa dikkat

Temasa dikkat

; ayağa basma, eller ve kolların kullanılması, tutma ihlali, sarı kart pozisyonlarını değerlendirdi. Temas anı ve noktası konusuna dikkat çekildi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Temasa dikkat
'nin üst klasman hakem semineri gerçekleştirildi. Çevrim içi gerçekleştirilen seminerde ayağa basmalar konusunda ocak ayındaki seminerde hakemlerin yönetim alanını genişleten talimatlar verildiği hatırlatılarak, "Temas anında ayağa basmanın oluştuğu an, top oynama mesafesinde ise bu hareket 'geç kalınmış' bir müdahale olarak değerlendirilemez. Bu durumda hız ve şiddet olmadığında sarı kart gösterilmemelidir. Temas noktasında ise ayağa basmalarda temas noktası tam ayağın üstünde olmadığında; ucunda, yanında veya arkasında hafif olduğu ikili mücadelelerde, sarı kart beklenmediği hakemlere aktarılmıştır" denildi.

Hakemlere sarı kart kararının tartışma oluşturmayacak ve çok net durumlarda uygulanması gerektiği hatırlatıldı. Ellerin ve kolların kural dışı kullanımında 'nın ve 'nin hakemlerden istediği önceliğin oyuncu sağlığının korunması olduğu vurgulandı.
SON DAKİKA